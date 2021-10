/VIDEO, FOTOGALERIE/ Auto srazilo v obci Hluboký Důl u Nebovid na Kolínsku cyklistu. Na místo byl povolán záchranářský vrtulník, který zraněného muže transportoval se středně těžkým zraněním do hradecké nemocnice, potvrdila to mluvčí středočeských záchranářů Petra Homolová. Událost se stala v sobotu krátce před polednem.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.