Hasiči vyjížděli na Kolínsku zatím k třinácti událostem

/FOTOGALERIE/ V porovnání s jinými okresy Středočeského kraje je na tom do této chvíle Kolínsko, co do řádění avizovaného orgánu, poměrně dobře. Zatímco jinde se výjezdy hasičů počítají na desítky a desítky, na Kolínsku zatím vyjížděli třináctkrát.

Nepříjemné překvapení přidělala Sabine v Tatcích. Na rodinném domku poškodila komín a ten při pádu spolu s větrem částečně i střechu. | Foto: Jaroslav Mašín