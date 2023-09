Relativně dobře dopadla havárie mladého motorkáře v Radovesnici I. Ten sice po nehodě skončil v kolínské nemocnici, ale podle dostupných informací neutrpěl žádná vážnější zranění a do nemocnice byl převezen spíše kvůli preventivním vyšetřením.

Ilustrační foto | Foto: archiv Deníku

K nehodě došlo v sobotu kolem půl páté odpoledne. „Motorkář havaroval po průjezdu zatáčkou. Příčina nehody je předmětem šetření,“ řekl policejní mluvčí Pavel Truxa. Dvacetiletý mladík byl po nehodě při vědomí a v kolínské nemocnici se podrobí vyšetřením, která by měla potvrdit, že nemá žádná vnitřní poranění.

Dopravní nehoda uzavřela výpadovku z Kolína. Na místě přistál vrtulník

Během sobotního odpoledne se jednalo o nejméně čtvrtou nehodu motorkáře ve Středočeském kraji. Na Mělnicku šestatřicetiletý motorkář po nárazu do dopravní značky na místě zemřel. Na Rakovnicku byl řidič motocyklu po nezvládnutí zatáčky a nárazu do stromu transportován vrtulníkem do motolské nemocnice se zlomeným předloktím a otřesem mozku.