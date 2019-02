Kostelec nad Černými lesy /VIDEO, FOTOGALERIE/ - Tragická nehoda s mimořádně smutnými souvislostmi uzavřela v pátek u Kostelce nad Černými lesy na pomezí Kolínska a Prahy-východ frekventovanou spojnici Kutné Hory s Říčany a hlavním městem.

Čtvrt hodiny po osmé ranní havarovalo osobní auto projíždějící po silnici I/2. Už první zprávy policie dávaly tušit, že následky jsou hrozivé: odhad doby uzavírky spojené s objížďkou přes Kostelec hovořil o možném zprovoznění po ukončení vyšetřování až ve 12.25. A později policisté tento čas ještě posunuli kvůli odklízecím pracím. Na 17.35! Zprůjezdnit místo tragédie se však nakonec podařilo již v časném odpoledni.

Ze čtyř lidí, kteří seděli v autě, jež za úsekem chráněným svodidly vyjelo mimo komunikaci, sjelo ze srázu a opakovaně narazilo do stromů, na místě ve zcela zdemolovaném vraku zemřeli dva pasažéři. Dva zraněné pacienty, které hasiči museli vyprostit za použití hned několika sad hydraulického nářadí, přepravili záchranáři do nemocnice – a to i za pomoci vrtulníku. V něm zamířila do nemocnice těžce zraněná řidička, uvedl mluvčí středočeských hasičů Petr Svoboda. „Druhá zraněná osoba byla převezena do nemocnice pozemní cestou,“ konstatoval. Z jeho dalších slov vyplývá, že se jednalo o dítě.

Spekulace médií, že v autě cestovala žena vezoucí tři děti, nakonec potvrdila vyjádření policie i hasičů. Tři nezletilí se skutečně účastníky nehody stali – a dvě z dětí nepřežily. Protože se tímto faktem stává událost vysoce citlivým případem, konkrétnější údaje neuvádí ani záchranná služba.

Přesné okolnosti nehody zůstávají předmětem policejního šetření. Od počátku řeší případ kriminalisté, kteří se specializují na dopravní nehody s těmi nezávažnějšími následky.