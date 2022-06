Návštěvníkům Votvíráku, největší českého festivalu, který se koná od pátku do neděle v někdejším vojenském prostoru u Milovic, zajišťuje toto zázemí pětadvacet zdravotníků, šest sanitních vozů, dva kontejnery s prakticky stejným vybavením jako v sanitce (jejichž návštěvníci buď po zaléčení mohou zůstat na místě, nebo zamíří do sanitního vozu, který je pak odveze do nemocnice), dva nafukovací stany mající každý pět lůžek, jež slouží jako malé „polní nemocnice“ – a dokonce i mobilní operační středisko.

Deníku to řekl Petr Štěpánek; ředitel zdravotních činností Záchranné služby Asociace samaritánů ČR Praha-západ. Právě samaritáni se starají o zdravotnické zajištění festivalu. Jestliže někoho zaujme na jejich kontejneru nápis „odřad speciálních prací“, rozumí se tím mimo jiné právě asistence při velkých akcích. Na to jsou připraveni tak, že mají nejen všechno potřebné vybavení po poskytování pomoci pacientům v místech bez zázemí v budovách, ale i nezbytnosti umožňující zcela samostatné působení; bez jakékoli vnější pomoci. Včetně vlastní vody, jídla či místa pro odpočinek.

Úrazy i chronická onemocnění

Záchranáři jsou po celou dobu akce připraveni poskytovat zdravotnickou pomoc návštěvníkům, které potkají jakékoli zdravotní komplikace. Do sobotního poledne se naštěstí neodehrávalo nic závažného nebo mimořádného. Neznamená to však, že by členové zdravotnických týmů zůstali bez práce. Poskytovaná pomoc je pestrá, když Štěpánek připomněl, že by ji vlastně bylo možno přiřadit k rozmanitým oborům: interně, chirurgii, ortopedii i traumatologii.

VIDEO: O řidičák přišli někteří návštěvníci festivalu Votvírák hned při příjezdu

„Je to široké spektrum od drobných úrazů spojených s pohybem na ploše – to jsou například podvrtnutí kotníku nebo drobná poranění – přes intoxikaci alkoholem a drogami až k alergickým reakcím, bolestem břicha či třeba k zablokovaným zádům,“ shrnul. „Každý návštěvník si přiváží své choroby – a jeho stav se může zhoršit,“ poznamenal.

Na otázku Deníku, zda došlo i na ošetřování následků rvaček, přikývl: ve večerních hodinách se nějaké potyčky skutečně objevily. Naopak žádosti policie o odběry krve v mobilní ambulanci pod lékařským dohledem, kvůli testům na přítomnost alkoholu, se pomnožily v sobotu k ránu: v době, kdy začala odjíždět první část návštěvníků.

Leccos se zvládne na místě

Lůžka ve dvou nafukovacích stanech (z nichž jeden stojí poblíž hlavního pódia, aby v případě, že někdo zkolabuje u stage, nebylo třeba pacienta transportovat přes celý festivalový areál), nacházela využití už od prvních hodin konání festivalu. Někdo si tam chvíli poleží, než mu odkape infuze, ale třeba i při nevolnosti, alergické reakci – nebo třeba v důsledku lehčí intoxikace, než jeho tělo „spálí“ alkohol.

Kapela Arakain na Votvíráku slavila 40 let, připomněla i album Schizofrenie

Ne každý z těch, kdo potřebuje pomoc a jeho trable zrovna zrovna nevyřeší jedna náplast, je odvážen do zdravotnického zařízení. „Snažíme se nezatěžovat systém,“ vysvětlil Štěpánek, že jeho tým má na místě takové materiální vybavení i personální zajištění, že předchozí slova o „polní nemocnici“ vlastně nebyla nadnesená.