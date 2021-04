Vánoce v dubnu? Na pozůstatky zimních svátků lze v Kolíně narazit doposud

Že ještě sem tam najdete doma pozůstatek vánoční výzdoby a přitom už minuly Velikonoce? No, Bóže… to se stane. Konec konců, za sedm měsíců bude na spadnutí začátek adventu a každá hospodyňka ví, že pořádná vánoční výzdoba – to není práce na jeden víkend. Jinými slovy, má smysl ty drobné pozůstatky ještě sundávat?