Problém ale přišel záhy. Podle velmi ledabylého výzkumu vlastního okolí se totiž ukazuje, že lidem trvalo zhruba týden, než dohnali své resty v podobě rozkoukaných filmů, seriálů a ono taky existuje určitý počet antistresových omalovánek, které můžete vybarvit, aniž by vás to – slušně řečeno – lehce omrzelo.

Řada párů také zjistila, že být si tak blízko po takovou dobu nemusí být úplně taková bomba; dost možná se bude opakovat wuhanský scénář, kdy raketově rostla rozvodovost. Čí svazek to přežije, skvělé: s takovým partnerem nejspíš zvládnete těžké situace v životě.

Po sociálních sítích také začaly putovat ankety, kolik lidí se ještě obtěžuje převlékat se ráno z pyžama a co je v současné době přijatelný průměr počtu osprchování na týden.

Není tedy až takovou nadsázkou, že kdo se vyhne koroně, bude potřebovat psychologa. Předpokládám, že to bude snadnější, než se dostat do hospody, až tohle celé pomine. Už aby to tady bylo.