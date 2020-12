První svíce na adventních věncích v českých domácnostech už plane a v Kolíně na náměstí se nenápadně rozsvítil vánoční strom. Děti i dospělí se tam fotí s andělskými křídly nebo v zářící zlaté ozdobě. Podle tradice nastal čas rozjímání a příprav.

Redaktorka Kolínského deníku Jana Martinková. | Foto: archiv Jany Martinkové

Sváteční přípravy jsou zatím v začátcích. Nebo jsem snad, milé dámy, jediná, která ještě nemá všechno hotovo? Pokud ano, prosím o radu, jak to stíhat. A tak nad těstem na cukroví, které jsem zatím nezačala péct, a snahou udělat ještě tohle a tamhleto rozjímám… Ono by se to snad kvůli poslednímu nedozdobenému oknu vzadu v domě nezbláznilo.