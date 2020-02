Viděli jste vůbec někdy kolovou? Pro ilustraci mrkněte na přiloženou fotografii a jinak googlujte. Historicky jsme v ní špičky! Brňáci Jindřich a Jan (ročníky 1942 a 1945) honili po hale látkový míč potažený srnčí srstí na podivných kolech s takovými beraními řídítky tak úspěšně, že byli TŘICETKRÁT mistry republiky a DVACETKRÁT mistry světa!

Naposledy, když jim bylo 46 a 43 let. Mám za to, že dneska by to asi nešlo. S kolovou jsou spojené sporty pod praporem „sálová cyklistika“. V týmu jsou vždy dva hráči, dotknout se míče smějí jen hlavou a nesmějí při hře šlápnout na zem.

A zajímavost ta speciální sálová kola nemají brzdy a říká se jim odborně „furtošlapy“. Vážně. Nejvíc medailí z MS má dodnes Německo, Němci právě vládnou. Devadesátky u nás prý kolové nepřály, Pospíšil brothers dohráli a teprve po roce 2000 se objevili další hráči, kteří stejně pilně trénovali a tak jsme, dokonce dvakrát, byli zase mistry světa.

Tedy asi to pořád na „furtošlapech“ umíme, i když o tom skoro nevíme.