Mně napadá jen jediné: a co měl asi tak dělat? Nechat nakráčet pozitivního žáka přímo doprostřed kolektivu jen proto, že jeho rodiče nesouhlasí s testováním? Všichni brečeli, jak distanční výuka ničí dětem životy a bere dětství. Teď, když pro normální výuku naživo a bez respirátorů stačí jen několik preventivních testů, se stejně někteří rodiče staví na zadní. Nepochopitelné.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.