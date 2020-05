ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE

A když máte ještě k tomu velkou pěrestrojku na zubech, to je pak rouška úplně k nezaplacení. I přes současný nárůst rouškových cen. Takže jestli se budou roušky nosit do podzimu? To bych snad mohla u zubaře stihnout. Pokud si tedy nevyrazím nějaký jiný zub.

Ony ty podomácku vyrobené ochranné pomůcky v koupelně u zrcadla vypadají celkem funkčně, ale v terénu to může být jiné. Zkrátka ochranný štít jsem nesehnala, tož jsem jednou vyštrachala alespoň brýle používané jinak při práci s křovinořezem. A… Klasika. Než jsem došla od auta do obchodu, samozřejmě se mi brýle zapotily, a kdo pak může tušit, že skleněné dveře, které se zákazníkovi při přiblížení otevřou, jsou až o metr vedle? Ale co…

Za dlouhých zimních večerů, pokud nás nepostihne druhá vlna pandemie, si o podobných příhodách budeme s přáteli u hrnečku svařáku vyprávět a alespoň se bude čemu zasmát. Vždyť podobné příhody a drobné vylomeniny jsou přece kořením života. Na co bychom jinak vzpomínali? Jak jsme seděli doma, chodili do práce nebo s rouškami po ulici? A jen tak mimochodem, víte, že rouška se dává i na nos? NA nos, nikoli POD nos. Sem tam na to někteří zapomínáme, že?