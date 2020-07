Díky tedy za to, že se samosprávy rozhodují sekat na vyšší výšku a dokonce i méně často. Se zelenými plochami u leckterých rodinných domků je to ale horší. Vyholená travička je dle obecného názoru vizitkou vzorné péče. Ta vyholená travička, která během pár horkých letních dnů zmizí a zůstane jen horká spraš. Spraš propouštějící sucho ke kořenům vyšších rostlin, spraš beroucí vláhu i kořenům stromů.

Konec konců, i na ty si leckdo stěžuje. Na jaře kvetou, voní a způsobují alergie, od jara do léta v nich sedí ptáci a řvou lidem do oken, na podzim z nich padá listí, tak snad jen v zimě některým lidem výjimečně nevadí. A tak se od jara do podzimu prostě tráva seká a seká a seká, denně po celém okolí hluk a zápach ze sekaček a křovinořezů.

Vždyť jsme přece vzorní a „pečujeme“. A pak zaléváme a zaléváme, nejlépe hadicí, tedy vodou z vodovodu, kde jí nezřídka není zrovna nadbytek. Prostě někde je chyba. V zažitých představách. Přece právě vyšší tráva by měla být vizitkou dobrého hospodáře.