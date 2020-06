Stromovou kapli. Něco naprosto úžasného. S tolika významy, náznaky, poselstvími, že vyjmenovat je snad ani nelze. Tak obrovský rozsah emocí, zamyšlení, souznění, prozření… Jen přivřít oči a vnímat. Skutečně vnímat. To podstatné. Základní pilíře naší civilizace, naší víry, našeho bytí. A pak najednou jak když sjede blesk. 21. století – shon, honba, peníze. I tady.

Aby mohla Stromová kaple na Vinici vzniknout, aktuálně hledá donátora. Najde se? Dnes, příští týden, za půl roku? Nebo déle? Měl by. I kdyby za rok. A bude za to něco chtít. Ne moc. Označení sama sebe jako sponzora. Vždyť si to zaslouží. Ale prosím, příšernou chromovanou cedulku se jménem firmy nééé!

Co třeba zajímavé minidílko, které se bylo umělecké a navíc by nejen souznělo s objektem sponzorství, ale navíc i donátorství více podtrhlo? Možná časem z této potřeby vznikne nový umělecký obor. Destičky zasazené v žule, kameny s cedulkami s informacemi o sponzorech… To už je všechno přežité. Co nového vymyslet? Je to na vás, milí mladí nadějní umělci…