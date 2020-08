Příběh pátrání po pohřešovaných kamarádech z Kroměříže, kteří se za dobrodružstvím vypravili až do kempu u Soběšína, jsem popisoval na stránkách Deníku čtyři dny. Mám splín z toho, že jsem nemohl přinést lepší zprávy. V duchu jsem si přehrával, co asi kluci udělali špatně. A co dělali před tím, než je ostatní začali hledat.

Také jsem byl tak starý a už v patnácti, po odchodu ze základní školy se poprvé s kamarády rozjel na čundr na jih Čech. A i když ani tehdy nebylo povoleno dětem pít alkohol, nějaké to pivo s opečeným buřtem jsme nikdy neřešili. Jestli to tak měli i kluci z Moravy, nevím. A je to jedno. I já jsem udělal spoustu blbostí, ale nejspíš jsem měl silnější záklopku nebo větší pud sebezáchovy. Nebo to bylo jen více „obyčejného“ štěstí.

V rozvodněné řece jsem se sice nikdy nekoupal, ale přeplaval jsem z Nové na Starou Živohošť. Na plavání zpátky jsem však už neměl sílu, a tak se nechal převézt lodičkou. Jindy jsme s kamarády ze Základní školy v Týnci nad Sázavou hráli v řece na babu. Aby to nebylo tak fádní, zvedali jsme klády ve šlajsně brodeckého jezu. Průtok se výrazně zvýšil a dole pod šlajsnou se dělaly pořádné vlny. A také se tam točily „vracáky,“ z nichž se jen těžko unikalo.

Jednou mě takový zpětný proud dvakrát nebo třikrát protočil, ale naštěstí jsem měl ještě sílu se zachytit a vyškrábat na břeh. Dnes, když se nad tím, co všechno jsme jako puberťáci dělali zamýšlím, nedovedu si představit, že by to dělal můj syn, vnuk. V řece sice ubylo vody, ale své zuby umí po dešti vycenit stále. Proto bych byl raději, kdybych tento text nemusel nikdy napsat, nebo se k němu ještě vracet.