Ačkoli asi větší část lidí myslí v těchto dnech na dovolenou a letní vyžití, politici či budoucí politici to mají prostě jiné. Už drahnou dobu tvoří volební programy, podávají kandidátky, promýšlejí volební strategii. Koneckonců, přestože dnešní den má přinést tropické teploty, podzim je pro politiky za dveřmi, krajské volby a volby do třetiny senátu jsou už začátkem října.

Ilustrační foto | Foto: Deník

Do neděle bylo do senátních voleb za obvod Kolín přihlášených deset kandidátů, další si to nechávají na poslední chvíli, konec lhůty pro podání přihlášek k registraci je dnes.