Řekne-li se koronavir, není pochyb o tom, že jde o téma, o kterém už půl roku hovoří celý svět. Kolínsko samozřejmě nevyjímaje. Přesto dlužno dodat, že jest korona a kolona. A v současné době veřejným míněním v Kolíně a okolí hýbe spíše to druhé. Koronu nevidíme, zato kolony si „užíváme“ nezřídka.

Redaktorka Kolínského deníku Jana Martinková. | Foto: archiv Jany Martinkové

Kolín sevřely kleště uzavírek, neexistuje téměř jediná přístupová cesta do města, kde by nebylo alespoň dopravní omezení, častěji je úsek zcela neprůjezdný. Jedinou šancí, jak se dostat do města nebo z jednoho konce Kolína na druhý, je obchvat. Jenže tam v ranní špičce byly korony, pardon – kolony, takové, že musela policie začít řídit dopravu na kruháku nad hasičárnou.