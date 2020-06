Při čtení jídelního lístku školních jídelen se dnes člověku sbíhají sliny, výběr ze dvou obědů kdysi také nebýval – zkrátka byla rajská s kolínky a basta fidli. Nechceš, nech být.

Ale ta tlačenice ve frontě mívala a stále má něco do sebe. Snad, až v Českém Brodě otevřou školní kuchyni a jídelnu, nebudeme v druhé vlně koronavirové pandemie.

Děti a studenti se budou moci zase bez obav nahrnout ke dveřím do oné tlačenice. Do té, kde se odehrávají klučičí šarvátky, holčičí výměny zkušeností ohledně hraček i módních trendů a sem tam i nějaké to házení očkem po spolužákovi či spolužačce.

A pak do sebe honem honem nahrnout jídlo, aby do začátku odpoledky zbyla ještě chvilka času na nějakou tu společnou vylomeninu v parku. Tak, jak to bývalo, bývá a snad i bude bez roušek a obav.