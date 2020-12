KOMENTÁŘ: To už snad ani není pravda

Kdy jindy než na Vánoce se člověku častěji vybavují vzpomínky na časy minulé, takové, které byly tak dávno, že už to, jak se říká, snad ani není pravda. A netýká se to jen pohledu na letité fotky dětí, které jsou nyní už dospělé, s novinami je to stejné.

Redaktorka Kolínského deníku Jana Martinková. | Foto: archiv Jany Martinkové

Kdo si třeba dnes pod pojmem „oříznout fotku“ představí něco jiného než photoshop či zoner? Málokomu se vybaví skutečné nůžky. Ale v novinách to tak dříve bývalo. Člověk zaběhl s fotoaparátem do kolínské Zlaté uličky k panu fotografu Čáslavovi, ten foťák v temné komoře otevřel, ustřihl film, zbytek založil zpátky a několik potřebných snímků vyvolal. Každý samozřejmě jen v jednom exempláři. Takže když pak člověk skutečnými nůžkami střihl špatně, byl to prostě průšvih. ČERNÁ A BÍLÁ: Máme říkat dětem, že dárky nosí Ježíšek? Přečíst článek › Na fotky se přilepily proužky papíru s popisky, vše se vložilo do obálky a alou na nádraží, odkud odjížděl autobus do padesát kilometrů vzdáleného města, kde byla tiskárna. Pan řidič byl vždy tak hodný, že si obálku hodil za přední sklo a v cílové stanici si pro ni přiběhl zaměstnanec tiskárny. SLOUPEK: Atypický Mikuláš byl v lecčem lepší Přečíst článek › A to jsou právě ty vzpomínky, u kterých si člověk při zapalování čtvrté adventní svíčky řekne onu větu „to už snad ani není pravda“. Ale mělo to své kouzlo. Jakpak asi budou naši nástupci za dvacet let vzpomínat na naše dnešní technické vymoženosti…

