Muzikanti by si užili sušení a chránění nástrojů před kapkami, organizátoři by měli hodně zamotané hlavy, zda jednotlivé koncerty o kousek odložit, přesunout do kulturáku nebo úplně zrušit.

Podruhé meteorologové zvýšili výstrahu až na možnost extrémně silných bouřek právě na dobu, kdy by se obvykle chystal a konal závěrečný monstrkoncert, tedy společné vystoupení několika set hudebníků na Karlově náměstí.

Jako by si příroda řekla, že když Kolín nehraje, tak ho pěkně umyje. Nicméně rozhodně by to nebylo poprvé, kdy Kmochův Kolín průběžně zkrápěl deštík, déšť či liják a redaktoři čekali s novinovými titulky, zda právě monstrkoncert předčasné neukončí příval kapek a odehraje se závěrečná Kolíne, Kolíne. A to ani není řeč o nějakém přívalovém dešti. Zajímavé.

Když od května do srpna účastníci akce zmoknou, říkáme tomu, že ji narušilo či dokonce pokazilo počasí. A přitom je to úplně stejná voda jako v prosinci, jen trochu jiné skupenství. Když není na témže Karlově náměstí letní Kmochův Kolín, ale adventní trh se zpíváním koled a zasypou ho sněhové vločky, o žádném narušení či dokonce pokažení akce se nemluví. Naopak. Znamená to vítaný bonus v atmosféře.

Jako kdyby stejně tak k létu odnepaměti nepatřily letní bouřky a slejváky. Tak uvidíme ve čtvrtek 25. června, kdy se na Karlově náměstí chystá taková malá náplast za neuskutečnivší se Kmochův Kolín, a to koncert Městské hudby Františka Kmocha. I mažoretky budou. A déšť? I kdyby přišel… vždyť k létu taky patří.