K volbám přišli i voliči ANO zhruba v podobném procentním počtu jako v ostatních obcích regionu. Shodně s okolím si v Kolíně i na Kolínsku polepšila ODS.

Ale jak už to bývá, výsledky za celek jsou složené z jednotlivostí, mezi nimiž se vždy najdou výjimky vymykající se tomu, jak to udělali téměř všichni všude jinde. Pohled na volební výsledky v jednotlivých obcích jasně ukazuje, že ve velké většině z nich vyhrál STAN. A teď ty výjimky: v Barchovicích ho o dvě procenta předběhlo ANO, stejně tak v Cerhenicích dokonce o více než čtyři procenta, v Chrášťanech dokonce o sedm, v Ovčárech o deset.

ANO vyhrálo u voličů i v Krychnově, Krupé, v Lipci, Přistoupimi, Ratboři, Svojšicích, Tismicích, Uhlířské Lhotě, Viticích, Zalešanech a Žabonosech. V Doubravčicích nad STANem zvítězila ODS stejně jako ve Kšelích, Masojedech, Mzkách, Přehvozdí, Rostoklatech a ve Vrátkově, kde získala dokonce 45 procent hlasů.

Jedinou obcí, kde u voličů nevyhrál ani STAN, ani ANO, ani ODS, jsou Vrbčany. Tam si vítězství u obyvatel připsala KSČM. Však také Vrbčanští měli i svého kandidáta do senátu za tuto stranu.

Z dlouhodobého hlediska pozorovatelnou změnou je volební výsledek v Pečkách, kde o fous vyhrál STAN před ANO. ODS skončila u voličů třetí a KSČM až pátá, přičemž obě posledně jmenované strany mívaly ve městě tradičně hojnou podporu.

Na bronzové až bramborové příčce se u voličů obecně umístili Piráti. V Bělušicích je předběhlo a z 3. - 4. místa odsunulo SPD, stejně jako v Lipci, Maloticích, Plaňanech, Svojšicích, Uhlířské Lhotě, Volárně, Vrbčanech a Žabonosech, v Němčicích a Zalešanech to udělali komunisté. Naopak v Drahobudicích byli Piráti druzí, stejně jako ve Kšelích, Polních Voděradech, Ratenicích, Tuklatech a Vrátkově. V Horních Krutech je Spojenci odsunuli až na pětku, stejně skončili v Radimi, v Libodřicích až šestí. V Krychnově se nedostali nad pět procent stejně jako v Ovčárech.

Podtrženo, sečteno, po takto podrobném prostudování volebních výsledků i v té nejmenší vesničce by si jeden řekl, co že z takové nesourodosti nakonec asi vyjde. A vida, ono plus mínus to, co všude jinde ve středních Čechách. A tím pádem je jasné, že Středočeský kraj čekají velké změny.