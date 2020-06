Někdo říká, že sněhulák byl kýčovitý. Ale viděl někdo někdy sněhuláka, který by byl důstojný? Vždyť je to prostě sněhulák. Milý, dětský, legrační, s dlouhým nosem… Jeho umístění už je samozřejmě věc druhá. Ale v proluce byl jen dočasně.

Škoda že je definitivně pryč, odcestoval zpátky k autorovi. Mohl dělat parádu třeba na centrálním dětském hřišti nebo u zimáku. Našlo by se mnoho lokalit, kde by mu to slušelo, kolemjdoucím by vykouzlil v tváři úsměv a snad nikdo by neměl výhrady k umístění.

Kdyby se radnice rozhodla (a autor souhlasil) sněhuláka odkoupit, asi by slízla kritiku za vyhazování peněz nás, daňových poplatníků, za nepotřebné věci. Tak snad jedině udělat sbírku. Heslo – Kolínský sněhulák.

A k otázce kolující nejen po sociálních sítích, zda patří umění do ulic? Jistěže. Vždyť v nich vždycky bylo, je a snad i bude. I když některé současné výtvory (nemyšleno sněhuláka) se pojmem „umění“ dají označit snad jen obdobně, jako že i mráz je teplota. Ale mnoho z toho, co cestou do práce míjíme, je také umění, i když to není zrovna přímo Botticelli.

Všechno to, co nás vytrhává z pouliční šedi. Krása a nápaditost starých domů, ale třeba i některé krásné výklady obchodů po vzoru historických předloh nebo zručně vysázené záhony plné květin. Nebo sněhulák. Všechno to, co člověku pohladí duši. A toho není nikdy dost.