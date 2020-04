ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Tu a tam strážníci narážejí na případy, kdy se lidem roušku nosit nechce: tu sportovci na svém výběru ji neberou ve městě, tu ji cyklisté nenasadí, když vidí větší skupinu lidí, někde jiný líže zmrzlinu nebo kouří cigaretu. Falešný optimismus stranou, dá se očekávat, že lidem se nebude chtít roušky nosit.

Udržet obyvatele, aby nosili přes horké měsíce takovou ochranu, bude přinejmenším výzva. Důvodů to může mít několik: ten hlavní spočívá v tom, že třebaže nelze podceňovat hrozbu koronaviru, v Čechách se neodehrává italský scénář a v představách lidí již není takovým strašákem.

Kromě toho byly roušky ústředním tématem na samotném začátku a co si budeme říkat: každý si už ušil dostatek roušek, vyfotil se mnohokrát na sociální sítě, sklidil lajky a téma se tím vyčerpalo. Roušky mohou velmi snadno přestat být in. Určitě ale bude vstřícnější krok cestou poučování, proč a zda je takové opatření nutné; namísto toho, aby o to více chodili strážníci a vybírali pokuty.