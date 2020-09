Prvních několik dnů návratu roušek do obchodů zatím na Kolínsku probíhá, zdá se, bez většího stresu. Lidé je používají, řada z nich v porovnání s první vlnou 'zjistila', že dýchá i nosem, takže roušku nasazuje i na něj. Nepřišlo se zatím stále na to, že rouška nebrání telefonování, takže sem tam se zákazník 'schová' do rádoby postranní uličky, roušku stáhne na bradu a hovoří.

Redaktorka Kolínského deníku Jana Martinková. | Foto: archiv Jany Martinkové

Co zatím také pokulhává, je dezinfekce v obchodech. V regionu, který se s nárůstem počtu nakažených potýká už několik týdnů, by to měla být jasná slušnost, byť to třeba nenařizuje zákon. Že pro zákazníky není k dispozici dezinfekce v malém obchůdku s levným zbožím, budiž, člověk radost nemá, ale může mít s sebou vlastní, i když stane se, že někdy zapomene. Ale v prodejně nákupního řetězce? Když se u vchodu po dezinfekci válí jen prázdná nádoba, to je hodně špatné.