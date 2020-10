KOMENTÁŘ: Řemeslo má zlaté dno. Ale co v době covidu?

Statistiky posledních let ukazují, že sehnat ve středních Čechách řemeslníka je velkým problémem. A je celkem jedno, jestli sháníte instalatéra, elektrikáře, malíře, klempíře. Možná proto se několik let ozývají velmi hlasitá tvrzení, že by co nejvíce žáků mělo pokračovat na učiliště, protože řemeslo má zlaté dno.

Redaktor Deníku Jakub Šťástka. | Foto: DENÍK/Michal Bílek

Třebaže se v době postupující automatizace dalo o perspektivě zlatého dna úspěšně pochybovat, doba covidová nejspíše všechno změnila už navždy. V lepším případě pouze na kratší dobu, v horším případě nikdo neví, jak následky koronavirového lockdownu budou trvat. Následující volba povolání se tak možná bude odvíjet podle toho, jak bude rezistentní vůči uzavření ekonomiky, případně jaké budou následky, když se člověk ocitne v karanténě. Pokud člověk pracuje v takovém oboru, kde home-office není problém, finančně ho karanténa tolik nerozhodí. Řemeslník na dálku ale pracovat nemůže. Nemusí být ani nemocný – stačí, když se potká s někým nakaženým a musí do karantény. SLOUPEK: Dezinfikovat auto kvůli koroně? Možná raději sešrotovat! Přečíst článek › Navíc se dají zaslechnout názory odborníků, že pro dnešní třicátníky se může jednat pouze o první z dalších epidemií, které lidstvo čeká. Pokud hovoříme o krizi učňovského školství, je tu další hledisko: budou si žáci vybírat obor, ve kterém pro ně karanténa může znamenat vážné finanční problémy? Je to špatná situace. Bez samotestů ze slin, ochranných pomůcek a účinné léčby je možné, že řemesla dostanou další ránu. A to nikdo nechce. ČERNÁ A BÍLÁ: Měli by si politici snížit v současné krizi platy? Přečíst článek ›

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu