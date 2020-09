KOMENTÁŘ: Provozní slepota funguje i v parku

Komenského park v Kolíně. Všichni ho známe. Je to prima zkratka, když člověk potřebuje proběhnout na polikliniku, bývají tam Blešáky na vzduchu, vedle je zastávka autobusu, chodíme kolem, když jdeme do divadla. Stromy jsou krásné, zdravé, trávníky upravené, u cest v parku jsou lavičky. Tak jaká revitalizace? Co kdo má? Vždyť parku nic není… Jako by ve městě nebyly důležitější starosti.

Komenského park v Kolíně. | Foto: DENÍK/Jana Martinková

To člověku v první chvíli vytane na mysli, když se začne mluvit o úpravách parku, které město plánuje. Jenže i v tomto případě, podobně jako u jiných lokalit ve městě, u řady z nás funguje takzvaná provozní slepota. Nevnímáme, co by mohlo vypadat lépe. V centru Kolína se plánují změny: lákavý park a nový kruhový objezd Přečíst článek › Když se podíváme na fotografie parku staré šedesát, sedmdesát let, je jasně vidět, že místo (tehdy park Julia Fučíka) vypadalo úplně jinak a hlavně plnilo jinou funkci. Takovou, jakou by městský park měl mít. Měl altán, terasy, vodní prvky. A hlavně v něm byli lidé. KOMENTÁŘ: Vrátit zpět ornou půdu není jako vyměnit svetr Přečíst článek › Opravdu byli. Nejen parkem procházeli nebo projížděli na kole. Tak proč tomu tak není dnes? Zkrátka asi musíme sami sebe do parku pozvat. Třeba tím, že ho upravíme, a pak nás bude zvát a lákat sám.

