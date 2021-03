Spád posledních dnů je dramatický a pozitivních věcí aby člověk pohledal. Vládní nařízení nás na tři týdny defacto zamkla doma, cesta do práce mimo okres připomíná scénu z béčkového sci-fi filmu, ve kterém hrají hlavní roli policejní kontroly a příslušné formuláře. Jenže na humor a satirické vtipkování není čas a ve vzduchu je to cítit. Jde do tuhého a záleží jen na nás, jak tvrdě dopadneme na zem.

Redaktorka Kutnohorského deníku Hana Pilcová. | Foto: archiv Hany Pilcové

Ano, některá nařízení jsou možná nesmyslná, jiná příliš tvrdá, vláda je zmatená a nedá se jí věřit. O to tady ale v tuhle chvíli nejde. Jde o to, jestli se chceme co nejdříve vrátit do světa, který jsme před pandemií označovali jako normální.