Voňavý les, nikde nikdo, jen ševel větví a snad tisíc odstínů zelené, které jarní příroda dokáže vykouzlit. Nejenže není povinnost uprostřed přírody používat roušku, ale asi by se ani nikdo na nikoho nezlobil, že si užije pohody v lůně přírody všemi smysly. Má to ale háček. Do onoho lůna se nikdo neteleportuje za vteřinu ze svého obývacího pokoje.

Ilustrační foto. | Foto: Romana Filipová

Cesta do přírody vede obydlenou oblastí. Obydlenou lidmi. Třeba mnou. A připadám snad někomu jako strom, že má pocit, že je uprostřed přírody, a tudíž není nutné mít roušku? Že by ve mně někdo viděl štíhlou, bílou břízku? Starou větev. To budiž. Ale nemusíte mi to, milí spoluobčané, nenošením roušky kolem mě dávat tak netaktně najevo. To se můžu podívat do zrcadla nebo do občanky.