/FOTOGALERIE/ Na 27. května připadá výročí odhalení památníku Bitvy u Kolína, na 18. června pak výročí bitvy samotné. Bitvy, v níž našlo smrt, zranění nebo zajetí přes 20 tisíc mužů. Jedna z největších bitev sedmileté války, kde proti sobě stanula vojska pruského krále Bedřicha II. a rakouská armáda polního maršála Leopolda Dauna, se nesmazatelně zapsala do dějin. Jenže jaksi po více než 260 letech si to už nikdo nepamatuje ani z vyprávění svých pra pra prarodičů.

Vzpomínková akce na Bitvu u Kolína. | Foto: DENÍK/Jana Martinková

Takže… kdo by přišel s kytičkou k památníku? Nevzpomeneme si dnes už ani na to, co ještě od prarodičů vědět můžeme, viz. nedávné výročí konce druhé světové války. Nebo snad dorazil k pomníkům obětí války někdo jiný než zástupci měst a obcí? A to to není ani sto let.