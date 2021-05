Tak zase nebyl. Už podruhé. Kdo? Tradiční kolínský Den záchranářů, který se roky těší oblibě návštěvníků, i když někteří dodnes želí, že z něj kdysi odpadla část odehrávající se na letišti. A vida. Vloni jsme ze Dne záchranářů neměli nic, letos alespoň projela městem jízda záchranářské techniky, která tradičně celou akci zahajovala. A jsme rádi alespoň za to a kde že je želení programu na letišti…

Zrovna by bývalo letošnímu Dni záchranářů krásně vyšlo počasí. Ani horko, ani chladno, ani déšť, proti kterému se jednou návštěvníci kryli deštníky, takže to na Karlově náměstí vypadalo jak spartakiádní přehlídka poupat. Pardon - paraplat. Příroda vykouzlila parádní počasí, všechno kvete, vzduch voní, alergici kýchají. A mnoho, mnoho z nás má pocit, jako by všechno zlé včetně covidu bylo najednou za námi, prostě zase vysvitlo slunce a všechno je dobré.

Ale neměli jsme podobný dojem vloni v létě? Vzpomínám si na chvíle, kdy jsem procházela ulicemi Kolína a jen tak bezděky se usmívala při pohledu na lidi sedící a klábosící na předzahrádkách restaurací. Prostě atavismy (tentokrát klamně) zafungovaly a člověk měl dojem, že vše zlé už pominulo. A byla to mýlka. Hodně zlá mýlka. Takže lépe, že se letošní Den záchranářů vynechal, než se dalšího nedožít.

Ano, opravdu možná třeba nedožít. Kolik čísel od loňského léta přibylo v kolonce covidových zemřelých? Moc. Tak strašně moc. Troufneme si na Den záchranářů 2022? Historicky vzato, epidemie vždy trvaly dva roky. V případě španělské chřipky dva a půl. A někdy se i vracely. Takže další bezpečný kolínský Den záchranářů? Tipuji 8. května 2023. A užijeme si ho! Včetně výtečného guláše z polní kuchyně na Třídvorce.