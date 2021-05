Pročítání zpráv městské policie je činnost ze značné části stereotypní. Zloděj v obchodě, bezdomovec, opilec… Pak se občas objeví humorné story, jako třeba o zachránci planety, který s koštětem (pardon – vesmírným mečem) v ruce bránil v kolínské Legerově ulici pozemšťany před útočníky z kosmu (auty). Koneckonců i nedávný bosý „šaman“ tančící rituální pohyby kolem svého kola a vzývající démony taky trochu vyvolal úsměv na tváři.

A pak se najednou začnou objevovat úplně jiné události. Čtrnáctiletá dívka, která našla peněženku, když vypadla muži na motorce, a donesla ji na služebnu strážníků. Prodavačka z trafiky, která si všimla na lavičce zapomenuté kabelky a odnesla ji tamtéž. A pak další poctivá nálezkyně peněženky. Během dvou týdnů za sebou… Na nějaké nálezné ani pomyšlení, natožpak aby v tašce či peněžence něco chybělo. Vše na svém místě – mobil, peníze, platební karty, klíče…

To jsou věci, které člověku taktéž vyvolají úsměv na tváři, ale úplně jiný než ten při myšlence na vyzutého narkomana poskakujícího kolem jízdního kola. To je skutečný úsměv, který vychází od hřejivého pocitu kdesi u srdce.

Tak to snad s námi nebude až tak špatné. Nebudeme jen národ lidí vykutálených, lhostejných, bezohledných, nedodržujících základní pravidla chodu správně fungující společnosti. To je moc pěkný pocit. A to je květen! Skvělé! Možná první vlaštovka, kdy podobné jednání rozšíříme z období adventu a Vánoc i na další měsíc – měsíc lásky. Pak bychom mohli zkusit třeba září…