Testujte, testujte, testujte - vyzývá Světová zdravotnická organizace. Ale kdepak, to my ne. Očkované ani neposíláme do karantény a v rámci donucovacích prostředků necháme neočkované si testy platit. Co zkusit něco průlomového?

Co rozdělit částku, která nám měsíc co měsíc odchází na zdravotní pojištění? 70 procent nechat ve společném balíku, solidarita fungovat musí, ale třeba s necelou třetinou by si pojištěnec mohl hospodařit sám. Samozřejmě v rámci zdravotnických záležitostí, ne si za to nakoupit v obchodním centru.

Peníze by šly použít v lékárnách na volně prodejné léky i na doplatky, v prodejnách zdravotnických potřeb nebo třeba právě v testovacích místech. Nebo je i sdružit. Třeba tam, kde nešťastná rodina těžce nemocného dítěte nemá na operaci, rehabilitace, kompenzační pomůcky. A prosí okolí o pomoc, protože zdravotní pojišťovny nezaplatí.

GLOSA: Advent s vůní vanilky a mečem omikronu

Jak se něco takového v systému zdravotního pojištění vyspělé země vůbec může stát? To je něco naprosto odporného a společnost si na to už zvykla jako na celkem běžný standard. Tu se vybírá na chlapečka po multiorgánovém selhání, tam zase na mladou dívku po operaci mozku. A my se už ani neptáme, jak to, že pojišťovna nezaplatí.

Třeba možnost hospodařit s částí vlastních peněz na zdraví své a svých blízkých by mohla být trochu cesta i z tohoto středověku.