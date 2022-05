Slunečný májový víkend, neděle zavřené supermarkety, tak jeden ještě v sobotu něco málo nakoupí. A vzhledem právě k nedělnímu svátku dávaly obchody řadu zboží do slev. Zaměstnankyni, která potraviny přeceňovala, mizely doslova pod rukama, kolem se vytvořil pěkný hlouček, téměř hrozilo, že se dojde k tahanici. A to jsem se ještě dozvěděla, že někteří zákazníci to mají tak vychytané, že chodí do supermarketů na určitou hodinu, kdy se obvykle přeceňuje, a když ještě není hotovo, vyčkávají u regálu. To jsme to dopracovali.

A obávám se, že je to teprve začátek. Že hlouček u levnějšího zboží bude spíše velkým shlukem a hrozby tahanic nebudou jen teoretické.

I já nemálo zboží koupila. Přece, když se člověk zrovna tak šikovně nachomýtne… no, nekup to, že jo? Zboží si zkontroluje, zjistí, že je v pořádku, vítězoslavně s pocitem, jak úplnou náhodou tak dobře nakoupil, si ho přiveze domů a vyvstane Nerudovská otázka. Kam s ním? Něco se strčí do trouby hned, něco naloží do marinády, ale co s tím dalším?

Podtrženo, sečteno – následovalo ponocování, vyklízení, třídění a rovnání v mrazáku za účelem vytvoření trochy místa. Mimochodem, kdyby skládání potravin do mrazáku bylo olympijskou disciplínou, myslím, že bych se mohla rovnou kvalifikovat. A za odměnu pak sváteční nedělní výlet za krásami českého venkova, přesněji řečeno cesta k tetě na vesnici s věcmi, které už v mrazáku pobyly déle, než je úplně vhodné, ale slepice si je rády sezobou. A rodina si pak domů odváží zásobu vajíček. Inu, zmíněný barter je tu.