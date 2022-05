Cena cesta k cíli, kterým je proměna areálu v kluziště se zázemím a dětským hřištěm, se blíží ke čtyřiceti milionům korun. To by obec samozřejmě nezvládla bez dotace, kterou naštěstí získala. Aby ne, když jde o revitalizaci brownfieldu.

Jenže ouha. Obec si sice spočítala, kolik ji bude stát provoz, a zjistila, že to ze svého rozpočtu utáhne. Jenže to bylo před dvěma a více lety, kdy se projekt rozjížděl. Jenže dnes? Při současných a budoucích cenách energií je to podobné, jako když pamětníci vzpomínají, že rohlík stál kdysi čtyřicet haléřů.

GLOSA: Poručíme větru, dešti

Co s tím? Holt nezbývá, než aby kluziště, o které je už dnes mezi veřejností a sportovními kluby zájem, bylo v roce otevřené třeba o třetinu kratší dobu, než se původně plánovalo.

Mohlo by se to teoreticky trochu vykompenzovat tím, že by se vybíralo vstupné za návštěvy kluziště, které by alespoň část nákladů pokrylo. Jenže to podle podmínek dotace následujících několik let nelze.

Pro návštěvníky jistě příjemné – na rozdíl od pohledu na zavřené kluziště v části roku. Možná by se poskytovatelé dotací mohli trochu porozhlédnout kolem sebe, zjistit, co se děje, a podmínky dotací upravit.