Redaktorka Kolínského deníku Jana Martinková. | Foto: archiv Jany Martinkové

Tedy nikoli bác v tom smysli, že by nám most spadl i s projíždějícími auty. Situace snad nebyla natolik dramatická, že by toto hrozilo, ale jeden nikdy neví. Kdyby k něčemu závažnému došlo, a to vůbec nepomýšlím na podobnou tragédii jako v Janově, kde to prý zavinilo táhlo, kdo by za to mohl v Kolíně?