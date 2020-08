Redaktor Deníku Jakub Šťástka. | Foto: DENÍK/Michal Bílek

Aktuálně to vypadá, že senioři získají šest tisíc korun jako „rouškovné“, že zažili stres v době koronavirového lockdownu. Říct, že to společnost rozdělilo na dva tábory, zcela plně nevystihuje situaci. Někteří se zlobí, že jsme ve stresu byli všichni a tak bychom měli „rouškovné“ dostat všichni. Já si ale nemyslím, že to je pravda a řekl bych, že „rouškovné“ pro seniory - a některé další lidi - je naopak velmi správné. Klidně bych přidal i nějaké vyznamenání. Vysvětlím.