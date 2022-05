Zákazníkovi se už před časem protočily při pohledu na cenovky panenky, po týdnu přišel do téhož obchodu znovu a ceny byly opět výš. A za týden to můžeme očekávat opět. Do jakých výšin se to až vyšplhá? A co to přinese?

A to je zatím řeč jen o potravinách a dalším zboží, které kupujeme (nebo se něj jen díváme) v supermarketech. Vyúčtování energií, toto a to další… To si snad raději ani nepředstavovat.

KOMENTÁŘ: Musíme to opravit

Zajímavé je, že ne u všeho zboží rostou ceny procentuálně stejně. Je to proto, že obchodní řetězec raději více zdraží dejme tomu alkohol, aby mohl o něco méně zdražit třeba mléko a sýr? Možná. Ale také si vzpomínám před x lety na změnu DPH, která zvedla ceny o několik procent. Jednotek procent. A ejhle, u některého zboží byla najednou cena vyšší o několik desítek procent. Takže nežiji v plané iluzi, že současná situace není prostorem pro vyšší zisky. Inu, peníze až na prvním místě.

A kam že to povede u běžných lidí? Na zahradě zrušíme okrasné dřeviny, místo nich vysejeme tuřín a vodnici a vedle stlučeme králíkárny, místo udržovaného trávníku vypustíme slepice (nu, ušetří se za benzín do sekačky) a z části přejdeme na barterovou směnu – my vám 50 vajec a vy nám králíka na neděli. Což se mnou by asi praštilo, protože králíka nejím. Nicméně nedokážu si představit, kam králíkárny nebo řádky brambor vtěsnají lidé v panelácích. Snad jedině na balkón. Pokud ho mají.