Dáma, jíž jsme začali říkat paní překladatelka, mimo jiné pronesla větu: „Když tady bude stát sedm, osm nějakých obrovských baráků, tak to tu přírodu zasáhne daleko víc než všechen tenhleten náš bordel tady.“

Inu, to je věta do pranice. Lokalita zchátralého Radimského mlýna je už samozřejmě z části zastavěná a na pruhu dnes bujné vegetace podél Labe není úplně pravděpodobné, že by nějaký zemědělec založil pole a pěstoval tam pšenici. Ale příroda to je. A obecně? Paní překladatelka má vlastně pravdu. Zastavují se další a další plochy, mizí stromy, keře, úrodná (nejen) polabská půda.

Tam, kde ještě před několika lety rostla kukuřice, jsou dnes betonové plochy či asfaltové plochy a domy. Proč? V čem je zrada? Je to jen fikce, že dřív to fungovalo jinak? Býval statek, který časem převzali mladší a rodiče začali obývat tzv. vejminek.

A tak to mohlo jít celé generace. V panelákovém bytě by dnes tento systém logicky jaksi uplatnit nešel, ale v rodinných domech nezřídka ano. Jen dnes generace nedokáží žít spolu. I když, kdo ví, možná nás to ceny energií zase naučí.