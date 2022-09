Známe případy z jiných měst, a nemusíme chodit ani daleko do historie, ani daleko od Kolína, kdy se po komunálních volbách spojili poražení a z vedení města vyšachovali vítězný volební subjekt. Zkrátka podle hesla „Volte si koho chcete, my si to stejně uděláme po svém“. To se ale v Kolíně nestane.

I kdyby se spojily strany a hnutí, které skončily na druhém, třetím a čtvrtém místě (víc se jich ani do zastupitelstva nedostalo), stejně by nedaly dohromady ani tolik mandátů, kolik získala vítězná Změna pro Kolín. Takže následná povolební jednání o koalici? Ta by vlastně ani nemusela být, protože Změna s nikým do koalice jít nemusí. Ale evidentně se jednání rýsují a výsledkem bude vlastně předvolební stav, tedy Změna, Kolíňáci, Volba pro Kolín.

Koalice v Kolíně? Nejspíš žádná změna – Změna, Kolíňáci, Volba pro Kolín

Jen bude v zastupitelstvu o jeden subjekt méně, a to o KSČM. Ta to nedala skutečně o chlup získala celkově 4,67 procenta.

Někteří obyvatelé Kolína, kteří nebyli voliči Změny, se přidali k trendu, že volili tak, jako by se jednalo o referendum o vládě. To přihrálo nemálo hlasů hnutí ANO, které v Kolíně sklidilo skutečně velmi pěkný, možná až neočekávaný volební výsledek. S křížkováním si, zdá se, voliči moc těžkou hlavu nedělali, nebo alespoň ne tolik, aby to zamíchalo pořadím. Žádný skokan roku se v rámci kandidátek nekonal. S drobnými odchylkami počty hlasů prakticky odpovídají pořadí na kandidátce.

Celostátní politika se přenesla do komunálu, říká místostarosta Michal Najbrt