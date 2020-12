Moderními slovy nazýváme kontakt se zvířaty terapiemi, jako kdyby to bylo něco neobvyklého. Canisterapie jakožto metoda psychosociálního a fyziorehabilitačního působení prostřednictvím speciálně cvičeného psa, felinoterapie jakožto podpůrná léčba somatických i psychických poruch či aktivizační metoda prostřednictvím kočky.

Šmankote, to je odborností pro něco úplně přirozeného. Pro to, že si člověk, ať už senior nebo mladý, odpočine při procházce nebo pomazlení se psem, že si člověku kočka vyskočí na klín u televize, začne vrnět a člověk občas po chvíli spokojeně klimbat. A teď si představte, že v Mlékovicích zooterapie dovedli do takové dokonalosti, že pořídili slepice. Říkají tomu kvok projekt, ale kdo ví, možná se aktivita časem odborně přejmenuje na gallusterapii. Inu, vždy musí odněkud přiletět první vlaštovka či vlaštovky.

A v Mlékovicích mají ještě jednu. Za určitých okolností přijímají klienty i s jejich domácím mazlíčkem. Tak by to mělo být vždy a všude. Příjem klienta s šesti německými ovčáky by, pravda, byl poněkud problematičtější, ale jeden stařičký jezevčík?

Mnoho starých lidí odmítá stěhování do center pro seniory právě proto, že se nechtějí oddělit od svého zvířete, parťáka, se kterým prožili společné roky, se kterým k sobě prostě patří. Vzít si s sebou do domova skříň, to dost často jde. A Mikeše nebo Punťu má dědeček či babička odstrčit? To pro obě strany přináší takový stesk, který může končit až smrtí.

Podtrženo, sečteno, mnohým seniorům se nedostane potřebné péče jen proto, že se nemohou přestěhovat i s Mickou nebo Alíkem. Při projektování nových seniorcenter by se na to mělo myslet. Tedy nejen na bezbariérovou koupelnu, ale i na koutek pro Punťu. A třeba i na kurník.