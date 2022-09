První, co mě při této myšlence napadlo, bylo, že se holt na největší mrazy, pokud dorazí, vyhlásí uhelné prázdniny. Tedy v současné situaci plynové. Děti budou jistě rády. Rodiče již méně, protože leckteří nebudou mít hlídání.

Nenecháme lidi v nouzi, uvedl Rakušan. Vláda chce zastavit zvyšování záloh

Anebo že by města a obce vybavily své školy takzvanými školskými kamny? Kdo je kdy poznal, ví, co dokážou. A co do nich? Jako to bylo ve filmu Noc pastýřů o životě Jakuba Jana Ryby. Pokud došlo dřevo, mělo každé dítě za úkol přinést do školy jedno polínko. Tomu říkám záložní plán pro dobu nouze. A možná to i fungovalo. Jen to jaksi bylo v časech, kdy vesnickou školu tvořila jedna místnost a nějaké to malé zázemí.

Ale jedna, dvoje kamna těžko vytopí x oddělených místností dnešních škol. Že by inspirace v dalším kinematografickém počinu - Bezva ženská na krku? Ve třídě odsunout portrét hlavy státu, za ním otvor a šup teploučkou do další místnosti. Aspoň trochu.

Kdo pracuje z domova, dostane od firmy příspěvek na energie, plánuje Jurečka

Ano, ano, s humorem jde všechno líp. Jenže dnes už řadě lidí z českého národu, jemuž je humor vlastní, legrácky opravdu dochází.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.