Mám ráda podzim a zimu. Možná jsem v menšině, ale to mi zrovna moc nevadí. Během zimy totiž mj. přibude jedno denní období. Večer. V červenci se sice mluví o teplých letních večerech, ale řekněte mi, kdy ten večer v létě je. Třeba ve 20 hodin? Co je to za večer, když venku svítí slunce a je třicet nad nulou? V létě je zkrátka pořád den a pak hned noc.