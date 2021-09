Jako živelnou, místy až nebezpečnou označil na posledním zasedání kouřimský zastupitel Vladimír Rišlink dopravní situaci na náměstí. A nepřeháněl. Město hledá řešení, má už několik studií, zvažují se různé varianty.

Pro mě ta chaotičnost parkování v centru Kouřimi tak nějak patří ke koloritu městečka. Prostě to tak bylo vždycky. I když uznávám, že pohled na kostel sv. Štěpána kazí kulisa parkujících aut.

A co na to občané? Nemít respirátor, bylo by vidět, že koukám s otevřenou pusou. Ještě nikdy jsem v podobných situacích mezi lidmi z okolí neslyšela hlas volající po zavedení parkovného. A na kouřimské radnici to při zasedání navrhli sami občané. Nevím, zda si uvědomují, že tím pádem by se placení týkalo i jich samotných, byť jistě se slevou v podobě parkovacích karet. A pokud ano, nevycházím z údivu.

Ono to ale není jen o tom postavit na náměstí parkomaty. Kouřim nemá městskou policii a státní nebude hlídat, zda řidiči zaplatili parkovné. A kde není kontrola, není kázeň. Takže přibrat na radnici zaměstnance na hlídání plateb za parkování nebo to dát do pracovní náplně některým ze stávajících? A nepochybně se pak začnou ozývat i hlasy, jimž se placení parkovného, když si jen skočí něco nakoupit v některém z krámků na náměstí nebo zařídit na radnici, líbit nebude.