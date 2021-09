Viděla jsem ho i v předposledním dni uzavírky, kdy už jsme se všichni těšili, že zase budeme normálně jezdit po státovce. Jenže už nehledal v trávě myšky ani zvědavě nepozoroval okolí, jako to dělal předtím. Ležel mrtvý u krajnice. Celé dlouhé týdny zpropadeného provozu v malé vísce přežil. Zbývalo posledních několik desítek hodin nebezpečí…

„Musíme to opravit,“ hlásí nápisy doplněné smutnými smajlíky na cedulích u některých uzavírek. Jasně. Na rozbité silnice nadává řada řidičů. A když se začnou rekonstruovat, frfláme ještě víc. Protože zase budou kolony a objížďky – dlouhé, po okreskách nebo jiné, které se nám nezamlouvají.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.