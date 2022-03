Má se na školách rušit výuka ruštiny? Možná zmizí pro nezájem sama

Pokud jde o komunikaci s ukrajinskými uprchlíky, vybavuje se mi i azbuka. Mladá a vlastně i střední generace se s ní setkává často úplně poprvé. A co my, kteří jsme se ji učili už od páté třídy základní školy? Co z ní dnes víme? Já třeba… Jak to napsat slušně, no, myslím, že umím napsat písmeno š, vybavuji si měkký a tvrdý znak a vím, že cé je es a pé je er. Nebo tak nějak. To bylo pořád angličtina, angličtina – a ejhle. Ještě že máme webové překladače.