Stačí, aby nebohá travička silou vůle vyrostla do „ohromné výšky“ pěti centimetrů, a hned se na ni musí lidé vrhnout, sekačkami ji vyrvat i s kořínky, protože sousedi přece sekali už při čtyřech centimetrech. A to se opakuje až dvakrát do týdne.

Takže zase nebude jediný den bez řevu a zápachu spáleného benzínu. Když se do sekání nepustí jeden soused, začne druhý.

Možná mi dámy nedáte za pravdu, ale popruhy opásaný, štítem a sluchátky opatřený sekáč s křovinořezem a sekáč v podobě urostlého, do půl těla svlečeného, opáleného a klidně i trochu zpoceného chlapa, který seká kosou, to je hodně velký rozdíl. Ale raději konec představ. Než mi někdo ze čtenářů doporučí, abych se podívala do občanky. Nebo do zrcadla.

Podtrženo sečteno, ono by to jaro a přicházející teplé období roku nebylo špatné, kdybychom si ho navzájem neznepříjemňovali. Je to ale marné, sekačky a křovinořezy pojedou naplno nepochybně až do listopadu.