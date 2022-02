Tak nám to s tou zimou vypadá už vážně bledě. Pořádně ještě ani nezačala a meteorologové už na nadcházející dny předpovídají téměř předjaří. A co znamená předjaří s příznivým počasím? Že začnou opravy na silnicích.

Co nevidět se po zimní přestávce zase rozeběhnou práce na Novém mostě v Kolíně, chystá se pokračování rekonstrukce na I/38, kde čeká řidiče i objížďka. A přidají se jako každý rok další a další všemi směry.

To zase budeme za volanty nadávat. Tentokrát možná o to více, že jsme si dostatečně nezanadávali během zimy na údržbu a silničáře, protože na protahování a posypy toho tentokrát moc nebylo.

A když už se někde nebude opravovat, budeme žbrblat pro změnu na to, že by se to opravit mělo, protože je silnice samá díra. Inu, řidič si prostě musí zanadávat…

Podle průzkumů upouští páru za volantem často nebo dokonce pořád až pětina řidičů. Lepší je přitom zachovat chladnou hlavu, protože emoce v autě mohou být nebezpečné. Pár ostrých slov při zdržení na objížďce sice ještě nikoho nezabilo, pak ale stačí pomalá škodovka v cestě a agresivita korunovaná třeba riskantním předjížděním už tragické následky mít může.