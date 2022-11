Spotřeba plynu v Česku letos v říjnu ve srovnání s průměrem z posledních tří let klesla o 27,8 procenta, jak jsme se dozvěděli nedávno od ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely. „To by jeden neřekl,“ bylo první, co mi po přečtení této informace proběhlo hlavou.