Většina z nás považuje demokracii za to nejlepší. Ale občas si říkám, že jsou okamžiky, kdy jak by to dopadlo, kdyby v nich byla. Počasí. Letní teploty, které dorazily ještě před polovinou května, to není zrovna normální. Ale kdyby se o nich mělo demokraticky hlasovat, možná by dostaly nadpoloviční většinu hlasů. Možná.