Kauza plánovaného zavážení písníku Sandberk se rozjela zkraje roku 2020, tedy ve chvíli, kdy ještě nikdo z nás ve svém mluvě nepoužíval slovo covid. A za několik týdnů bylo všechno jinak. Teď se Sandberk dostává do dalšího dějství, do druhého kola připomínkování záměru své rekultivace. Že by to bylo znamení? Dobré znamení, že už pandemie skončí? Nu, uvidíme…

Kauza zavážení Sandberku vstupuje do dalšího dějství, opět se bude připomínkovat

Sandberk je pro mnohé z nás staré, známé místo spojené se spoustou vzpomínek na letní radovánky a asi bychom si ani nedokázali představit, že by nikdy neexistoval. Dnes se jedná také o plánované těžbě štěrkopísku na Jelenu, kde je náš oblíbený les a nedokážeme si představit, že by neexistoval. A za třicet, čtyřicet let? To si možná ti, co přijdou po nás, nezvládnou představit, že by tam neexistoval písník.