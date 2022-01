Co kdyby se o letošním adventu udělaly bedny dvě? Jedna na skutečné vzkazy radnici typu, že tam a tam by bylo fajn opravit chodník nebo přidat lavičku, a druhou na dětská přání adresovaná Ježíškovi. Dětská bedna by se mohla otevírat dříve, třeba týden přes Štědrým dnem, a přáníčka by se rozvěsila na přístupném místě, třeba v průchodu ke kulturáku. Stačila by prosklená vitrína, pár větviček a ozdob, a mohla by z toho být další milá kolínská vánoční tradice.

Najít životní lásku i další bazén. V bedně přání bylo přes dvě stě vzkazů

A Ježíšek by měl navíc lepší přehled. Zpětnou vazbu už by se asi zajistit nepodařilo, ale bylo by to hezké. Kdybychom se například dozvěděli, zda Ježíšek přinesl vytoužené oranžové autíčko nebo zavedl Pendolino přímo na zahradu.

Nevíme, zda je pisatel pendolinového přání z Kolína, kde na něho čeká alespoň malá zahradní železnička. Ovšem kdyby byl třeba z Českobrodska, nemusel by se do záležitosti vkládat Ježíšek, přání by mohla klidně vyplnit Správa železnic v podobě plánované vysokorychlostní trati. Nebylo by to sice přímo na zahradě, ale těsně za ní. Ovšem v rozporu s přáním dospělých obyvatel oblasti, kudy má trať vést.